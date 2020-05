Rząd luzuje kolejne branże (RELACJA)

Podczas środowej konferencji przedstawiono szczegóły dotyczące odmrażania kolejnych branż.

Wśród branż, które zostaną częściowo uruchomione przy zachowaniu rygorów epidemicznych, będzie sektor gastronomiczny oraz salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 18 maja zostaną otwarte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, a także lokale gastronomiczne - z zachowaniem reguł dystansowania społecznego. Jednocześnie zostanie zwiększona dopuszczalna liczba ludzi w środkach komunikacji publicznej - do 30 proc. miejsc dostępnych w danym pojeździe.

W przypadku zakładów fryzjerskich apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko, żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana" - podkreślił premier.

Częściowo otwieramy również usługi gastronomiczne: restauracje, bary, lokale gastronomiczne, kawiarnie wszelkiego typu, ale też z utrzymaniem tego reżimu sanitarnego w środku, w pomieszczeniach" - powiedział Morawiecki rekomendując, by lokale otwierały ogródki.

Na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej - tam, gdzie można, w taki sposób będą funkcjonowały te lokale gastronomiczne" - podkreślał premier..

W przypadku transportu - jak wyjaśnił premier - jeśli do tej pory mieliśmy 50 miejsc siedzących w jakimś pojeździe, to można było wpuścić 25 pasażerów Jeśli teraz mamy 50 siedzących i 100 stojących, to będzie to ok. 45 pasażerów.

Od 25 maja w klasach 1-3 zostanie uruchomiona opieka nad dziećmi. Nie będzie to edukacja, ale zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Od tego dnia umożliwimy też konsultacje z nauczycielami maturzystom i ósmoklasistom.

Od 1 czerwca takie konsultacje będą dostępne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Decyzja będzie należała do rodziców. Morawiecki zapewnił, że rodzice będą decydować o tym, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne.

Utrzymujemy jednocześnie też możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego - taką, jaka jest do tej pory, tak, żeby była opcja, możliwość dla tych z państwa, którzy się tego obawiają lub wolą, żeby pociechy pozostały w domu jest dowolność, ale też prosimy samorządowców, dyrekcję szkół, żeby w podobnym cyklu, jak to się działo w przedszkolach, uruchomili taką możliwość dla tych osób, które muszą wrócić do pracy" - mówił premier.

Od poniedziałku pojawi się szersza możliwość korzystania z otwartych miejsc uprawiania sportu, stadionów, boisk, orlików; zwiększymy liczbę osób, które będą mogły uprawiać sport na tych obiektach - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

b960cf00-66b9-11ea-bc55-0242ac130003

Zdrowy Biznes Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych ZAPISZ MNIE

Zdrowy Biznes autor: Katarzyna Latek Wysyłany nieregularnie Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych consents-consent_464 Chcę otrzymywać newsletter ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Będzie można korzystać z sal i hal sportowych, gimnastycznych różnego rodzaju, ale też z pewnym ograniczeniem liczby osób.

Chcemy też umożliwić organizowanie prób, ćwiczeń, indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych, np. muzycznych" - powiedział Morawiecki. Wyjaśnił, że to "wyjście naprzeciw studentom uczelni muzycznych, którzy przygotowują się do egzaminów, konkursów w przyszłości, także artystom, którzy muszą odbywać różnego rodzaju czynności, próby oraz filmowcom, którzy - z zachowaniem rygorów sanitarnych chcą wrócić do swoich projektów".

KPMR poinformował również, że zmniejszone zostaną restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego. Od niedzieli 17 maja podczas mszy na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podczas środowej konferencji poinformował, że MEN przygotowuje wytyczne odnośnie przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz egzamin ósmoklasisty. Podkreślił, w szkołach można stopniowo wracać do tradycyjnych zajęć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

"W szkołach jest stopniowa możliwość powrotu do tradycyjnych zajęć i trzeba to robić tak, żeby było to bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin" - powiedział szef MEN.

Jak dodał, "od 25 maja uczniowie techników będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych i staży uczniowskich u pracodawców, o ile wyrażą na to zgodę".

"Od 1 czerwca chcemy, aby nie tylko uczniowie ostatnich klas mieli możliwość konsultacji z nauczycielami, ale także, aby wszyscy inni uczniowie mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami i wyjaśnić te fragmenty materiał, które były trudniejsze, i porozmawiać z nimi o ocenach" - powiedział minister edukacji.

Z kolei Łukasz Szumowski, minister zdrowia powiedział, że informacje o masowych wyjazdach letnich dzieci i młodzieży będą przekazane od tygodnia do dwóch, jeśli będzie pewność, że idziemy w dobrym kierunku..

Minister pytany, kiedy zostaną podjęte decyzje w sprawie zorganizowanych wyjazdów letnich dzieci i młodzieży, odparł, że ze strony medycznej MZ potrzebuje mieć pewność, że "parametry epidemiczne spadają".

"Myślę, że to będzie komunikacja, którą możemy przekazać państwu od tygodniach do dwóch, jeśli będziemy mieli pewność, że idziemy w tym dobrym kierunku" - poinformował Szumowski.