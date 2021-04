Rządowa tarcza znowu ominęła targi

W kolejnej tarczy antykryzysowej także zabrakło miejsca dla firm obsługujących targi, a pandemiczne straty sektora sięgnęły już prawie 2 mld zł.

9.0, najnowsza tarcza antykryzysowa, wymienia 17 dodatkowych kodów PKD i — jak poinformował na Twitterze Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju — obejmie aż 63 branże. Na resortowej stronie WWW dodał, że to „wsparcie do firm najbardziej obecnie poszkodowanych w wyniku obostrzeń sanitarnych”, a pomoc jest „optymalnie dopasowywana do potrzeb polskiej gospodarki i uwzględniająca jej specyfikę”.