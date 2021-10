Sądy po stronie frankowiczów

„PB”: We wstępie do badań „„Badania nastrojów społecznych: postawy wobec konfliktów interesów” Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki dotyczącym sędziów-frankowiczów autorzy stwierdzają, że banki przegrały wojnę informacyjną z frankowiczami. Obecnie można odnieść wrażenie, że przegrywacie kolejną batalię – teraz już sądową.

Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP: Nie chciałbym przesądzać o wygranej którejś ze stron, sprawy są cały czas w toku, zwłaszcza, że w II instancji jest obecnie zaledwie kilka procent wszystkich spraw, niemniej trzeba zwrócić uwagę na kontekst, w jakim rozgrywana jest kwestia frankowa. Wielu interesariuszy, wypowiadających się w przestrzeni publicznej, zwłaszcza dziennikarze, ale też sędziowie, posłowie, senatorowie, czy ogólnie politycy, to osoby, które mają kredyty frankowe, co same deklarują albo co można wyczytać z zeznań majątkowych. One są zaangażowane w sprawę ze względów osobistych. Pozostaje wątpliwość, czy są obiektywne w relacjonowaniu złożoności problemu frankowego, czy nie pomijają faktów, na które zwracamy uwagę. Wpływ selektywnego podejścia widać w materiałach prasowych, czy w stanowisku sędziów. Przykład – orzeczenie TSUE w sprawie BPH z kwietnia bieżącego roku, które zostało niemal zupełnie zignorowane przez dziennikarzy i sędziów, choć jego znacznie dla sporów frankowych jest równie istotne, jak orzeczenie w sprawie państwa Dziubaków z 2019 r.

Do niedawna to raczej sądy pierwszej instancji wydawały orzeczenia unieważniające umowy, obecnie coraz więcej takich wyroków zapada w apelacji.

To wynika z kilku okoliczności składających się w jedną całość. Nie bez znaczenia jest fakt, że liczba spraw napływająca do sądów jest zdecydowanie ponadnormatywna i naszym zdaniem wpływa na jakość orzecznictwa. To, co nas szczególnie niepokoi – i tu wyrażam pogląd całego środowiska bankowego - to zupełne pomijanie przez sędziów obowiązku badania abuzywności umowy. Ten etap postępowania aktualnie nie istnieje, choć sądy w świetle Dyrektywy 93/13 i orzecznictwa TSUE mają obowiązek zbadania w każdym przypadku, czy postanowienie umowy jest abuzywne, czy nie. Obecnie wystarczy, że w umowie jest odwołanie do bankowej tabeli kursowej, żeby sąd z automatu uznał ją za abuzywną, chociaż na całym świecie przedsiębiorcy posługują się tabelami kursowymi i jest to naturalne rynkowe zachowanie. Ostatnio Sąd Najwyższy w Austrii potwierdził, że bank ma prawo do samodzielnego ustalania kursu i nie jest to praktyka abuzywna.

Tymczasem TSUE mówił wielokrotnie o obowiązku badania abuzywności umowy w każdym indywidualnym przypadku. KNF w stanowisku przesłanym do Sądu Najwyższego wskazał, że dyrektywa 93/13 jest wykorzystywana instrumentalnie w zakresie abuzywności do uwolnienia się od kredytu. Urząd stawia słuszną tezę, że gdyby nie zmiana kursu CHF w 2015 r., to nikt na rzekomą abuzywność umów by się nie powoływał.

Kilka miesięcy temu prezes jednego z banków, który osobiście przychodzi na rozprawy z frankowiczami, po niekorzystnym wyroku rozmawiał z sędzią, przedstawiając logiczne argumenty podważające ustalenia sądu. Na co sędzia odpowiedziała, że ona uważa inaczej. To częsta sytuacja?

Niestety, coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami zerojedynkowymi. Sądy nie wnikają w przedmiot sporu i wydają orzeczenia niemal automatycznie. Sytuacja jest bardzo niepokojąca, ponieważ trend orzeczniczy zmierza w kierunku niebezpiecznym nie tylko dla banków, ale dla pewności obrotu gospodarczego. Kwestionowana jest pewność warunków kontraktowych bez właściwego zbadania przedmiotu sporu. Logika orzeczeń w sprawach frankowych jest coraz bardziej oderwana od rynku, pomijane są fundamentalne zasady ekonomii, jak to, że zmiana kursu walutowego ma charakter rynkowy, czy to, że klienci byli informowani i to ściśle zgodnie z wytycznymi nadzoru bankowego o ryzyku kursowym.

Podnosimy tę kwestię już nie tylko na forum krajowym, ale również europejskim, ponieważ kierunek orzecznictwa stanowi absolutne wypaczenie zasad funkcjonowania rynku finansowego. Mamy do czynienia oczywiście z niezależną władzą sądowniczą, ale sygnalizujemy poważne zaniepokojenie rozwojem sytuacji Komisji Europejskiej.