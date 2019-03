Sejm: pilne prace dot. instytucji finansowych w razie twardego brexitu

Sejm chciałby przyjąć projekt zabezpieczający polskich klientów brytyjskich instytucji finansowych w związku z tzw. twardym brexitem jeszcze na tym posiedzeniu. Prośbę taką skierował do posłów marszałek.

Zobacz więcej Sejm, fot. Marek Wiśniewski

Prace nad przygotowanym przez resort finansów projektem dotyczącym zasad prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy rozpoczęła w środę Komisja Finansów Publicznych. Jak poinformował posłów przewodniczący komisji Andrzej Szlachta (PiS), marszałek zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie projektu na obecnym posiedzeniu Sejmu.



Wiceminister finansów Leszek Skiba przedstawiając projekt podkreślał, że „prawdopodobieństwo twardego brexitu jest duże”, a nowe przepisy mają „zabezpieczać interesy polskich klientów instytucji finansowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii".



„Projektowana ustawa obejmuje swoim zakresem działalność instytucji finansowych z Wielkiej Brytanii, które wykonują obecnie działalność na terytorium Polski na podstawie jednolitego unijnego paszportu. W przypadku tzw. twardego brexitu instytucje te utracą bowiem możliwość wykonywania na terytorium Polski działalności transgranicznej, czego konsekwencją będzie uznanie ich za instytucje z państwa trzeciego” - mówił Skiba.



Projekt zakłada możliwość m.in. dalszego wykonywania zawartych przed dniem twardego brexitu umów kredytowych, umów ubezpieczenia, umów outsourcingu na rzecz banku oraz kasy oszczędnościowo-kredytowej, umów o świadczenie umów ramowych zawieranych z użytkownikami usług płatniczych, umów reasekuracji oraz czynności stanowiących działalność maklerską. Umowy te będą mogły być wykonywane nie dłużej niż przez 12 lub 24 miesiące, lub do momentu przeniesienia portfela takich umów lub uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terytorium Polski. Projekt reguluje także kwestie nadzoru finansowego nad instytucjami finansowymi z Wielkiej Brytanii. Ustawa miałaby wejść w życie 30 marca 2019 r.



Posłowie z komisji nie podważali potrzeby szybkiego uchwalenia nowych przepisów ani nie dyskutowali z propozycjami MF – z jednym wyjątkiem dotyczącym czasu na zakończenie przez banki i SKOKi objętych nowymi przepisami umów z przedsiębiorstwami z Wielkiej Brytanii.



Kwestię tę poruszył Tadeusz Białek ze Związku Banków Polskich, który zwrócił się do posłów z prośbą o wydłużenie terminu na zakończenie takich umów z 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy do co najmniej do 18 miesięcy, „aby zapewnić bezpieczeństwo prawne całego procesu”, gdyż banki nie zdążą z jego realizacją.



Przedstawiciele MF początkowo nie chcieli się na to zgodzić uzasadniając, że termin 12-miesięczny zaleciła KE. Zadeklarowali jednak, że do czasu drugiego czytania – zaplanowanego na czwartek późnym popołudniem – poproszą o opinię Komisję Nadzoru Finansowego i jeszcze raz przeanalizują tę kwestię.



Stronę ZBP wzięła też Izabela Leszczyna. Posłanka KO-PO powiedziała, że rozumie potrzebę szybkiej pracy nad projektem, więc nie chce zgłaszać sprzeciwu do kwestionowanego przepisu, jednak zadeklarowała, że jeśli stanowisko Ministerstwa Finansów się nie zmieni, Platforma Obywatelska zgłosi odpowiednią poprawkę.



Sejm pracuje w tej chwili nad trzema projektami związanymi z tzw. twardym brexitem. Poza regulacjami dotyczącymi instytucji finansowych, posłowie zajmują się także projektem, który ureguluje zasady pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii i ich rodzin oraz projektem o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych.



Po odrzuceniu we wtorek przez brytyjską Izbę Gmin po raz drugi umowy w sprawie brexitu, którą wynegocjował rząd premier Theresy May, w środę odbędzie się kolejne głosowanie. Parlament ma się wypowiedzieć, czy Wielka Brytania powinna zdecydować się na wyjście z UE bez umowy. W razie porażki również tego wniosku w czwartek brytyjscy posłowie będą głosować nad nową instrukcją dla rządu, aby przedłużyć proces opisany w artykule 50. traktatu UE i w efekcie opóźnić brexit.