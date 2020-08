Sejmowa komisja zarekomendowała powołanie Jacka Oko na szefa UKE

Sejmowa komisja cyfryzacji zarekomendowała izbie powołanie Jacka Oko na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zainteresowany przekazał, że jest za tym, aby jeszcze w tym roku została uruchomiona aukcja na pasmo 5G.

W czwartek komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek premiera o powołaniu Jacka Oko na stanowisko prezesa UKE. Minister cyfryzacji Marek Zagórski, przedstawiając sylwetkę Jacka Oko podkreślił, że jest przeświadczony o tym, iż kandydat na nowego szefa UKE "ma wysokie kompetencje i unikalny miks doświadczeń naukowych i praktycznych" do objęcia tego stanowiska.

W trackie posiedzenia komisji Oko pytany był m.in. o kwestie wdrażania w Polsce sieci 5G. Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Oko podkreślił, że chciałby m.in. wspierać także krajowe rozwiązania w tym aspekcie. Odnosząc się do operatorów, do dostarczycieli technologii zaznaczył, że w tej sprawie "powinniśmy zachować neutralność technologiczną".

Kandydat na nowego szefa UKE dodał, że jest również za jak najszybszym uruchomieniem aukcji dla 5G.

"Sądzę, ze trzeba wykonać jak najwięcej, jak najszybciej prace, by tę aukcję (na pasmo 5G - PAP) uruchomić maksymalnie szybko. Ten rok sądzę, że do uruchomienia aukcji, to jest taki dobry cel. Czy realny? To będę mógł to powiedzieć po obejrzeniu stanu prac" - powiedział.

20 maja w wyniku wejścia w życie przepisów tzw. trzeciej tarczy antykryzysowej, ówczesny prezes UKE Marcin Cichy wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ogłoszonej 6 marca 2020 r. Minister cyfryzacji Marek Zagórski powiedział w maju PAP, że liczy, iż nowe postępowanie selekcyjne dot. rezerwacji częstotliwości z pasma 3,6 GHz pod 5G zostanie ogłoszone do końca wakacji.

Pod koniec czerwca p.o. prezesa UKE Krzysztof Dyl, pytany przez PAP o to, czy jest to realny termin, odpowiedział, że po unieważnieniu aukcji wymagane jest przygotowanie nowej dokumentacji i przeprowadzenie postępowania konsultacyjnego.

"Musimy powtórzyć analizę sytuacji na rynku, bo wiele się zmieniło od momentu, kiedy przystępowano do projektowania unieważnionej aukcji, także dlatego, że część operatorów już dziś ogłasza inwestycje, które de facto konsumują wymagania pokryciowe; powtórzenie ich jeden do jednego byłoby zupełnie niecelowe. Konieczne jest też uwzględnienie przewidzianych w ustawie wymogów cyberbezpieczeństwa" - wskazał Dyl.

Dr Jacek Oko jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W latach 19988 -2002 pracował w Telefonii Lokalnej - przemianowanej później na Telefonię Dialog. W 2004 obronił pracę doktorską, jednocześnie współpracując z ATM Gupa S.A. (w tym jako członek zarządu TK3). W 2005 roku został członkiem zarządu spółki Tele Video Media przekształconej następnie w spółkę Avista Media błądzącą własnością Telefonii Dialog i ATM Grupy. W spółce tej wdrażał uruchomienie telewizji interaktywnej.

W 2009 roku ponownie rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako wykładowca, a później jako dyrektor Działu Informatyzacji Uczelni. W latach 2012-2018 był zastępcą kanclerza informatyzacji oraz dyrektorem Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego, którym jest nadal.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, oraz gospodarki zasobami częstotliwości. Jest także organem nadzoru rynku w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych wprowadzonych do obrotu handlowego w RP.