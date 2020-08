Brytyjska sieć domów towarowych Debenhams zwolni ok. 2,5 tys. pracowników. To element planu oszczędnościowego, który ma pomóc firmie przetrwać na rynku po pandemii, pisze Reuters powołując się na doniesienia "The Sun".

Firma do tej pory zatrudniała ok. 14 tys. osób. Cięcia obejmą pracowników biur, sklepów i centrów logistycznych, w tym częściowo kadrę kierowniczą.