Singapur drastycznie podnosi stawkę podatku węglowego

Stawka na 2024 r. zostanie podwyższona do 25 SGD (18,6 USD) za tonę, co stanowi pięciokrotny wzrost wobec obecnej kwoty.

A to nie koniec podwyżek. Stawka ma rosnąć również w kolejnych latach do 45 SGD w latach 2026-2027, do 50-80 SGD do 2030 r.

By nieco wesprzeć firmy, od 2024 r. będą one mogły kupować międzynarodowe prawa do emisji CO2, aby zrównoważyć do 5 proc. ich emisji podlegających opodatkowaniu.