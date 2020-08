Skromny start PPK w budżetówce

Od stycznia pracownicy sektora finansów publicznych wchodzą do PPK. Rząd, choć planuje zamrożenie funduszu płac, trzyma kurs na włączenie tej sfery do programu - podaje w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Dziennik podkreśla, że w styczniu 2021 r. pracownicze plany kapitałowe zawitają do administracji. "Do programu budowy oszczędności na emeryturę będą mogli się zapisać pracujący w sektorze finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudnia ich pracodawca" - zaznacza.



"Początek programu będzie jednak skromny. Z naszych informacji wynika, że dopłata szefa do składki nie przekroczy 2 proc., chociaż maksymalnie może wynosić 4 proc. To zbieżne z oczekiwaniami Polskiego Funduszu Rozwoju, który mocno promuje PPK" - czytamy w "DGP".



"Nie spodziewam się, że rząd zacznie mówić o dopłacaniu 4 proc. do składki pracowników budżetówki, ale jeśli powie, że stać nas na 1,5–2 proc., to też będzie dobrze" - ocenia, cytowany przez dziennik, prezes PFR Paweł Borys.



Jak stwierdza gazeta, "to o tyle dobra wiadomość, że rząd nie rezygnuje z planów kapitałowych w sektorze finansów publicznych, chociaż na przyszły rok zamierza zamrozić w administracji fundusz płac".