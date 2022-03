Cena za pakiet, dający 50 proc. udziału w kapitale giełdowej spółki, została ustalona na 28,45 mln zł, czyli 0,67 zł za akcję. Kurs na GPW na zamknięciu sesji w środę, 23 marca, wynosił 1,93 zł, po wzroście o 15,7 proc.

Transakcja została zawarta warunkowo, a jednym z wymogów jest doprowadzenie przez Rafako do ponownej synchronizacji bloku w Elektrowni Jaworzno po zakończeniu postoju w odniesieniu do kontraktu z Tauronem Wytwarzanie. Ponadto MS Galleon ma kupić minimum 50 proc. wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz co najmniej 50 proc. akcji Rafako objętych przez wierzycieli w wykonaniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.