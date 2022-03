Spokojniej na rynkach metali szlachetnych

W poprzednim tygodniu na globalnych rynkach finansowych byliśmy świadkami wyjątkowo dużej zmienności notowań wielu aktywów. Mocny cios otrzymały indeksy akcji, a w górę wystrzeliły notowania ropy naftowej oraz złota.

Na początku bieżącego tygodnia sytuacja jest spokojniejsza, ale naturalnie nie dotyczy to wszystkich rynków. Międzynarodowe sankcje odbiły bowiem ogromne piętno na rynku rosyjskim: w poniedziałek moskiewska giełda pozostawała zamknięta, wartość rosyjskiego rubla runęła, doszło także do ogromnej podwyżki stóp procentowych w Rosji. Mimo że zdecydowane sankcje oznaczają dramatyczne perspektywy gospodarcze dla Rosji, to na rynkach zachodnich spójność działań wywołała pewną ulgę i nadzieję na to, że konflikt będzie mógł być zażegnany wcześniej.