Spółka Elona Muska ma pierwszy rządowy kontrakt na budowę satelitów

SpaceX zdobyło wart 149 mln USD kontrakt Pentagonu na budowę satelitów śledzących rakiety, informuje Reuters.

Kosmiczna spółka Elona Muska produkuje satelity w związku z budową sieci Starlink, mającej dostarczać do niedostępnych miejsc na Ziemi szybki Internet z Kosmosu. Do budowy satelitów dla wojska wykorzysta istniejącą już montownię w Redmond w stanie Waszyngton. Mają być wyposażone w dostarczone przez inną firmę szerokokątne czujniki podczerwieni do śledzenia rakiet. Satelity mają być gotowe do umieszczenia na orbicie jesienią 2022 roku.