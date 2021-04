Spółki usług zdrowotnych czekają na odłożony popyt

Aż 54 proc. Polaków unika kontaktów z publiczną służbą zdrowia, a 27 proc. z prywatną, więc branża liczy na realizację odroczonego popytu po opanowaniu pandemii. Choć wyniki firm za miniony rok były niezłe.

Wraz z rozwojem szczepień przeciw SARS-CoV-2 firmy liczą na realizację odroczonego z powodu pandemii popytu. Z badania przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia br. przez portal Klinki.pl wraz z firmą SW Research wynika, że aż 54 proc. badanych unikało kontaktów z publiczną służbą zdrowia (do której zaliczają się również podmioty prywatne realizujące kontrakty z NFZ), a 27 proc. unikało kontaktów z prywatną służbą zdrowia. Wyniki pokazują również, że w przypadku przesuniętych lub odwołanych usług medycznych, ponad 27% badanych postanowiło czekać z jej realizacją do końca pandemii. W przypadku prywatnej służby zdrowia ten wskaźnika był jedynie o nieco ponad 1 pp. niższy. Pandemia odbiła się również na zdrowiu psychicznym ludzi, co będzie determinowało wysoki popyt na pomoc psychologiczną i psychiatryczną.