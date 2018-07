Sport integruje i motywuje pracowników

Karty sportowe pomagają pracodawcom budować lojalność personelu. Aktywność fizyczna pobudza również kreatywne myślenie i łagodzi stres

Wszyscy dobrze znamy tę starą jak świat maksymę, że sport to zdrowie. Ale już znacznie mniej osób rozumie, że sport pozwala na efektywniejszą pracę i redukuje zwolnienia chorobowe. Z badań Sedlak&Sedlak wynika, że pracownik, który regularnie ćwiczy swoje ciało, zgłasza statystycznie aż cztery dni chorobowe mniej niż w przypadku osoby nieaktywnej sportowo. To w skali makro bardzo duża różnica. Dla przykładu, z szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że gdyby co druga nieaktywna fizycznie w Polsce osoba zaczęła ćwiczyć, o 6 proc. spadłaby liczba zwolnień chorobowych, a ich koszt zmniejszyłby się o 3 mld zł rocznie, w tym o 440 mln zł w postaci kosztów systemu opieki zdrowotnej.

WYMIERNA KORZYŚĆ: Z szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że gdyby co druga nieaktywna fizycznie w Polsce osoba zaczęła ćwiczyć, o 6 proc. spadłaby liczba zwolnień chorobowych a ich koszt zmniejszyłby się o 3 mld zł rocznie.

— Polskie firmy już dostrzegają wymierne ekonomiczne korzyści płynące z fizycznej aktywizacji pracowników. Karnety umożliwiające wejście na siłownię, do klubów fitness, basenów i wielu innych miejsc sportowych cieszą się dziś dużym uznaniem wśród firm, które chcą motywować pracowników poprzez benefity pozapłacowe — zapewnia Adam Radzki z Benefit Systems, oferującej karty MultiSport.

Karty te pozwalają korzystać z ponad 4000 obiektów sportowych w całym kraju.

W lepszej kondycji

Aktywność sportowa to przede wszystkim więcej endorfin, głębsze dotlenienie całego organizmu, wzmocnienie jego odporności i lepsze samopoczucie.

— Jeśli ćwiczymy regularnie, obserwujemy postępy, rośnie nasza satysfakcja i poprawia się samoocena. Wysiłek fizyczny pomaga eliminować stres — przekonuje Adam Radzki.

Samych zdrowotnych korzyści z regularnych ćwiczeń jest naprawdę sporo. Z raportu przygotowanego przez Resort Sportu i Turystyki wynika, że aktywność fizyczna przyczynia się na przykład do ograniczenia ryzyka chorób układu krążenia,które uchodzą dziś za główną przyczynę zgonów w Polsce. Dzięki ćwiczeniom mamy też szansę zminimalizować nawet o około jedną trzecią ryzyko wystąpienia zawału serca oraz udaru. Ponadto ruch fizyczny znacznie obniża prawdopodobieństwo zachorowania na cukrzycę typu II oraz na niektóre nowotwory: raka jelita grubego, raka piersi czy raka trzonu macicy. Regularne ćwiczenia zmniejszają też ryzyko osteoporozy. Aktywność fizyczna może zahamować proces spadku sprawności umysłowej w wieku senioralnym. Jednocześnie coraz większa liczba badań pokazuje, że sport wpływa również na inne dziedziny naszego życia, nie tylko na zdrowie. Osoby aktywne fizycznie osiągają w kolejnych etapach swojego życia lepsze wyniki w nauce oraz lepiej adaptują się do ciągłych zmian na rynku pracy.

Aktywność fizyczna pracowników ma bardzo konkretny wymiar oszczędności finansowych dla pracodawców. Jak pokazują wyniki symulacji — gdyby udało się pobudzić do ruchu Polaków do tej pory nieaktywnych fizycznie i odsetek ćwiczących osiągnąłby poziom 70 proc., czyli tyle, ile notują najbardziej aktywne fizycznie kraje europejskie, to spadek przeciętnej liczby absencji pracowniczych wyniósłby 6 proc., co przyniosłoby polskim firmom ok. 3 mld rocznie oszczędności w skali roku. Wzrosłaby także liczba osób pracujących o ok. 100 tys., co z pewnością nie pozostałoby bez znaczenia dla polskiej gospodarki. Z kolei oszczędności służby zdrowia, m.in. dzięki znacznej redukcji hospitalizacji, wyniosłyby około 440 mln zł rocznie. To mniej więcej tyle, co roczne wydatki całego budżetu średniej wielkości miasta w Polsce, na przykład Koszalina. A gdyby przyjąć najbardziej optymistyczny scenariusz, w którym każdy Polak zaczyna ćwiczyć, cała polska gospodarka i służba zdrowia zanotowałaby oszczędności sięgające nawet 7 mld zł rocznie.

Lojalni pracownicy

Szereg korzyści wymieniają sami przedsiębiorcy, których pracownicy przekonali się do ćwiczeń. I nie jest to tylko czysta ekonomia w postaci zaoszczędzenia kosztów ze zwolnień chorobowych itp. Firmy, zachęcając swoich podwładnych do aktywnych ćwiczeń, mogą liczyć na świetnie zgraną i kreatywną kadrę. A w dzisiejszych czasach, gdy na rynku pracy warunki gry dyktuje pracownik, jest to rzecz właściwie bezcenna.

— Osoby regularnie ćwiczące są pełne energii. Wywiązują się ze swoich obowiązków szybko i dokładnie. Są mniej zestresowane, przez co bardziej skoncentrowane na swoich zadaniach i do tego kreatywne. Znacznie rzadziej też wypalają się zawodowo czy popadają w stany depresyjne. W efekcie są więc znacznie bardziej wydajne i efektywne. Reasumując, sport zmienia codzienne przyzwyczajenia pracowników, co w konsekwencji prowadzi do korzystnych zmian w pracy zespołowej jak i całej organizacji i działaniu firmy. Nic dziwnego, że pracodawcy coraz chętniej przystępują do różnych programów sportowych — zapewnia Adam Radzki.

Do rosnącej popularności kart sportowych dla pracowników przyczyniają się również realia na rynku pracy — dla osób, które przychodzą na rozmowę rekrutacyjną, oprócz dobrej pensji liczą się dodatkowe świadczenia pozapłacowe. A wśród wszystkich oferowanych benefitów największą popularnością, obok opieki zdrowotnej, cieszą się właśnie karty sportowe, które dają dostęp do przeróżnych aktywności sportowych, jak na przykład: basen, fitness, siłownia, aerobik, joga, nauka tańca, sztuk walki, squash czy ścianka wspinaczkowa. Każdy może więc po pierwsze, spróbować nieznanych dotąd dyscyplin, a po drugie — dopasować zajęcia do swoich potrzeb.

Jest jeszcze jeden ważny dla pracodawcy czynnik motywujący do udziału w programach sportowych.

— Posiadanie karty MultiSport przyczynia się do wzrostu lojalności wobec pracodawcy, co w naszych badaniach potwierdziło aż 90 proc. respondentów. To pozwala zmniejszyć rotację personelu, która żadnemu przedsiębiorstwu nie wychodzi na dobre. Z kart MultiSport korzystają już nie tylko duże koncerny. Interesują się nimi także firmy średnie czy nawet małe — kilkunastoosobowe. Widzą, jak ten bonus pracowniczy zmienia ich wizerunek: rynek zaczyna w nich widzieć przedsiębiorcę dbającego o zdrowie fizyczne i psychiczne swoich pracowników — tłumaczy Adam Radzki.

Milion sportowców

O tym, jak popularna w Polsce staje się aktywność fizyczna, świadczy rosnąca z roku na rok i to nierzadko w dwucyfrowym tempie, liczba osób korzystających z kart MultiSport. Dla przykładu, Grupa Benefit Systems w wynikach za 2017 r. zanotowała 865,5 tys. użytkowników kart MultiSport w Polsce a za granicą — 131 tys. Liczby te szybko rosną. Dziś w samej Polsce z programu sportowego grupy korzysta prawie 1 mln osób. Spółka działa również w innych krajach. Swoją zagraniczną pozycję zaczęła budować w regionie Europy Środkowo- Wschodniej, u naszych południowych sąsiadów — kartę MultiSport oferuje w Czechach i na Słowacji oraz w Bułgarii. W tym roku zadebiutowała na nowym rynku — w Chorwacji, planowane jest też uruchomienie sprzedaży kart w Grecji.

— Interesują nas przede wszystkim kraje w tych częściach Europy, w których branża fitness jest rozdrobniona, bo tam najpełniej sprawdza się nasza karta jako produkt łączący firmy i ich pracowników z sieciami lokalnych klubów fitness i innych obiektów sportowych — wyjaśnia Adam Radzki.

Podpis: MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z BENEFIT SYSTEMS