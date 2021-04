Sprecyzowany plan działania

“Making the world a better home” to kluczowe zobowiązanie Grupy Saint-Gobain. Podpisując 23 września 2019 w Nowym Jorku deklarację Global Compact ONZ “Business Ambition for 1,5°C”, firma Saint-Gobain zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej netto do roku 2050.

W listopadzie 2020 r. grupa Saint-Gobain przedstawiła zarys swojego planu działania na rzecz osiągnięcia neutralności emisyjnej, w której zobowiązała się do zmniejszenia emisji w zakresie tzw. Scope 1 i Scope 2 o 33 proc. w wartościach bezwzględnych do 2030 r. oraz emisji w zakresie tzw. Scope 3 o 16 proc. w tym samym okresie.