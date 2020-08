W czerwcu sprzedaż detaliczna w strefie euro wróciła do poziomu z lutego tego roku, informuje Reuters.

W czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła w eurolandzie o 5,7 proc. w porównaniu z majem, podał Eurostat. Głównym sprawcą wysokiej dynamiki była sprzedaż ubrań i samochodów.

Choć sprzedaż w czerwcu rosła trochę wolniej niż oczekiwano, rynek prognozował 5,9 proc., to przyćmiła to rewizja danych z maja. Okazało się, że sprzedaż detaliczna rosła wówczas aż o 20,3 proc., a nie 17,8 proc. jak pierwotnie podano. Kolejnym pozytywnym sygnałem było to, żew czerwcu sprzedaż detaliczna była o 1,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. To jej pierwszy wzrost w ujęciu rocznym od lutego. Rynek oczekiwał spadku sprzedaży o 0,5 proc. w porównaniu z czerwcem 2019 roku.

Otwieranie normalnych sklepów spowodowało, że sprzedaż internetowa spadła w czerwcu po raz pierwszy w tym roku, o 6,8 proc.