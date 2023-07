Sprzedaż detaliczna w Wlk. Brytanii gwałtownie słabnie

W lipcu doszło do zdynamizowania spadku sprzedaży detalicznej w brytyjskiej gospodarce. Spadłą ona najmocniej od 15 miesięcy. Co gorsze, perspektywy na kolejne miesiące nie są optymistyczne, informuje Reuters.

fot. Chris Ratcliffe/Bloomberg

Według danych Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) miesięczny bilans sprzedaży detalicznej w lipcu 2023 r. porównujący wolumeny liczone rok do roku spadł do -25 pkt z -9 pkt w czerwcu. To najniższy poziom wskaźnika od kwietnia 2022 r.

Równie pesymistycznie prezentuje się wskaźnik mierzący oczekiwania na nadchodzące miesiące. Zapikował do -32 pkt z zera miesiąc wcześniej, schodząc do najniższej wartości od marca 2021 r.

Tymczasem wskaźnik zamówień złożonych u dostawców spadł do najniższego poziomu od stycznia 2021 r., kiedy Wielka Brytania ponownie weszła w blokadę związaną z COVID-19.

Jak podkreślono w czwartkowym raporcie CBI, firmy obecne na brytyjskim rynku pozostają ostrożne co do krótkoterminowych perspektyw sektora detalicznego, zmniejszając zamówienia i przygotowując się na kolejny spadek sprzedaży w tym roku w sierpniu.