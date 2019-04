Sprzedaż miedzi KGHM w marcu wzrosła o 22 proc.

Produkcja miedzi płatnej w grupie KGHM wyniosła w marcu 2019 r. 60,3 tys. ton, co oznacza wzrost rok do roku o 24 proc. Sprzedaż miedzi w grupie w tym okresie wyniosła 63,9 tys. ton i była wyższa o 22 proc. niż przed rokiem - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

"Produkcja miedzi płatnej w marcu 2019 r. wyniosła 60,3 tys. t. Wzrost w stosunku do marca 2018 r. o 24 proc. dotyczył produkcji krajowej oraz Sierra Gorda. Nieznaczny spadek zanotowany w KGHM International wynikał przede wszystkim z niższej produkcji w kopalni Robinson na skutek zmniejszenia zawartości miedzi" - napisano w komunikacie.



Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 63,9 tys. ton i była wyższa o 22 proc. niż przed rokiem. Głównym powodem była wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska Miedź oraz KGHM International.



Spółka podała, że produkcja srebra płatnego przez grupę KGHM w marcu wyniosła 128,7 ton, czyli wzrosła o 51 proc. rok do roku. Sprzedaż srebra wzrosła o 93 proc. do 122 ton.



Produkcja metali szlachetnych (TPM) przez grupę KGHM wyniosła 17,4 tys. uncji, czyli wzrosła rdr o 44 proc. Sprzedaż TPM wyniosła 17,3 tys. uncji, czyli wzrosła o 40 proc. rok do roku.



Produkcja molibdenu wyniosła 1,1 mln funtów wobec 1,5 mln funtów rok wcześniej. Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,1 mln funtów i była mniejsza o 17 proc. w porównaniu do marca 2018 roku.



Produkcja miedzi elektrolitycznej w spółce KGHM Polska Miedź wyniosła 49,1 tys. ton wobec 38,3 tys. ton rok wcześniej, w tym produkcja ze wsadów własnych wzrosła do 35 tys. ton z 28,5 tys. ton. Wydobycie miedzi w koncentracie KGHM Polska Miedź spadło natomiast do 34,2 tys. ton z 36,1 tys. ton. Sprzedaż miedzi wzrosła o 24 proc. rdr do 53,5 tys. ton.



W KGHM International produkcja miedzi płatnej spadła w marcu do 6,21 tys. ton z 6,28 tys. ton, a sprzedaż metalu była wyższa o 46 proc. i wyniosła 6,5 tys. ton.



W chilijskiej kopalni Sierra Gorda (dane dla 55 proc. udziałów KGHM) produkcja miedzi płatnej wyniosła 5 tys. ton (4,2 tys. ton w marcu 2018 r.). Sprzedaż miedzi spadła o 17 proc. do 4 tys. ton.



"W okresie od stycznia do marca 2019 r. produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych (TPM) Grupy KGHM kształtowała się powyżej wielkości zrealizowanych w I kwartale 2018 r. Spadek produkcji molibdenu w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2018 r. wynika z planowanej sekwencji wydobycia w Sierra Gorda (eksploatacja obszarów o niższej zawartości Mo)" - napisano w komunikacie KGHM



"Produkcja miedzi, srebra oraz molibdenu w I kwartale 2019 r. ukształtowała się powyżej wielkości przyjętych w budżecie" - dodano.