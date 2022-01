Średnioroczny realny wzrost cen mieszkań ponad inflację w Polsce to 2,78 proc

Przez ostatnie lata inwestowanie w mieszkania pozwalało uchronić kapitał przed inflacją nie tylko w Polsce - uważa Oskar Sękowski z HRE Investments. Jak oszacował, średnioroczny realny wzrost cen mieszkań ponad inflację w Polsce to 2,78 proc.

"Nieruchomości są od lat jednym z głównych sposobów na inwestowanie kapitału i w żadnym wypadku nie jest to jedynie rodzimy fenomen. W większym stopniu dotyczy to raczej krajów zachodnich. Nieruchomości mieszkaniowe szczególnie mocno w ostatnim czasie doceniono jako bezpieczną przystań dla kapitału i to przystań, która ma dowiedzioną skuteczność na polu walki ze skutkami inflacji" – wskazuje HRE Investments.