Stan wyjątkowy - i co po nim

Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, poświęcone otwartemu konfliktowi na granicy polsko-białoruskiej, było z definicji bezdecyzyjne. Ograniczyło się do informacji rządu oraz standardowej młócki politycznej.

Co ciekawe – zarówno władcy, jak też opozycja pominęli niezwykle ważny wątek wygaśnięcia stanu wyjątkowego. To już niedługo, okres 90 dni definitywnie kończy się we wtorek 30 listopada o północy. Bardzo szczątkowe, chociaż dramatyczne kadry z granicznego frontu w ostatnich dniach potwierdzają, że restrykcje stanu wyjątkowego absolutnie nie pomogły w obronie przed imigracyjnym tsunami. Wszystkie działania podejmowane przez strażników granicznych, żołnierzy oraz policjantów – łącznie z ograniczonym użyciem środków przymusu bezpośredniego – opierają się na zwyczajnych ustawach i wykonawczych rozporządzeniach.