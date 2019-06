Start-up uprości sprawy sercowe

Simplicardiac, w który zainwestowali znani z GPW menedżerowie, szuka pieniędzy na ułatwiającą zabiegi kardiologiczne opaskę uciskową

Na świecie co roku wykonuje się nawet 20 mln zabiegów cewnikowania serca, czyli wprowadzania przez jedną z tętnic cewnika — najczęściej po to, by zdiagnozować i leczyć chorobę wieńcową, która może prowadzić do zawału. Zazwyczaj cewnik wprowadzany jest w pachwinie przez tętnicę udową, ale coraz częściej robi się to w okolicy nadgarstka przez tętnicę promieniową. Po jego usunięciu tętnicę trzeba oczywiście zamknąć, a z tym czasem jest problem.