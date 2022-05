Start-upy rozwijają branżę medtech

Sztuczna inteligencja rozpoznająca zmiany w mózgu, bot podający pacjentom leki i posiłki. To przykłady innowacji medycznych, które młode firmy stworzyły z pomocą grantów.

Pandemia przyczyniła się do rozwoju branży technologii medycznych. Z danych Fortune Business Insights wynika, że jeszcze kilka lat temu rynek ten był wart 425 mld USD, natomiast w 2025 r. urośnie do 612 mld USD.

Innowacje w branży medtech: Dotacje wspierają start-upy w powstawaniu cyfrowych rozwiązań medycznych, które odciążają lekarzy i pielęgniarki. Adobe Stock

– Liderzy sektora zdrowia widzą potrzebę cyfryzacji swoich placówek. Chcą wprowadzać do nich nowoczesne technologie. Innowacyjne pomysły polskich start-upów mogą odegrać znaczącą rolę w branży medtech. Mają one szansę na komercjalizację nie tylko w Polsce, lecz także na globalnym rynku – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Nie ma wątpliwości, że nasz kraj będzie musiał zmierzyć się z brakiem lekarzy, chorobami cywilizacyjnymi i starzejącym się społeczeństwem.

– Pomóc w tym mogą nowoczesne technologie – podkreśla Dariusz Budrowski.

Eksperci od wielu lat prognozowali wzrost wartości rynku telemedycyny. Nastąpił on w ostatnich latach, a pandemia znacznie go przyspieszyła. MŚP pracujące nad cyfrowymi rozwiązaniami w branży medycznej mają szansę na szybki rozwój. Innowacje w tym sektorze tworzy co najmniej sto start-upów znad Wisły. Wiele z nich rozwija swoje projekty dzięki funduszom unijnym z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Komputer zamiast rehabilitanta

Jednym z beneficjentów POIR jest mazowiecka spółka Titanis. Opracowała ona cyfrowe rozwiązanie dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i wymagającymi stałej rehabilitacji. Stworzyła oprogramowanie Neuroforma i TeleNeuroforma, które można wykorzystywać zarówno w placówkach medycznych, jak i w domu.

– Jest ono przeznaczone dla osób po udarze, z chorobą Parkinsona, Alzheimera lub ze stwardnieniem rozsianym. Cyfrowe narzędzie służy chorym, którzy wymagają rehabilitacji ruchowo-poznawczej. Nasze oprogramowanie to interaktywne ćwiczenia w formie gier z wykorzystaniem m.in. kamery internetowej – wyjaśnia Maciej Pawlisz, prezes spółki Titanis.

Jego zdaniem cyfrowa medycyna to przyszłościowa dziedzina.

– W społeczeństwie przybywa ludzi starszych, którzy potrzebują opieki. TeleNeuroforma to sposób na optymalizację dostępu pacjentów do rehabilitacji. Mogą oni ćwiczyć samodzielnie i być pod zdalną opieką fizjoterapeuty – zaznacza Maciej Pawlisz.

W czołówce chorób przyczyniających się do zgonów Polaków jest cukrzyca. Cyfrowe rozwiązanie, które pomoże diabetykom w utrzymaniu odpowiedniej diety potrzebnej w związku z tą chorobą, przygotował kolejny beneficjent POIR, czyli mazowiecka firma ate.today. Jej przedstawiciele stworzyli aplikację mobilną, która łączy się bezprzewodowo z wagą kuchenną. Cukrzyk szybko otrzymuje informacje dotyczące wymienników węglowodanowych, białkowo-tłuszczowych i kalorii w przygotowanym posiłku.

Cyfrowy obchód lekarski

Sporo start-upowców rozwija projekty, których celem jest odciążenie personelu medycznego. Według danych Eurostatu Polska ma najniższą w Unii Europejskiej liczbę praktykujących lekarzy przypadających na tysiąc mieszkańców. Brakuje też pielęgniarek. Dlatego PARP wsparła małopolską spółkę Inmotion Labs. Jej przedstawiciele rozwijają projekt dotyczący robota medycznego, który mógłby sprawdzić się na oddziałach zakaźnych. Rozwiązanie pozwala na ograniczenie interakcji między lekarzem a pacjentem. Robot może wykonać obchód lekarski, przeprowadzić wywiad, dostarczyć pacjentowi lekarstwa lub posiłek. Sprawdzi się tam, gdzie chorzy pacjenci są w relatywnie dobrym stanie i nie wymagają stałego nadzoru lekarskiego.

Kolejnym beneficjentem dotacji jest gdańska spółka BrainScan. Jej rozwiązanie ma szansę wspierać radiologów w placówkach medycznych. W Polsce pracuje ich tylko ok. 3 tysięcy. W efekcie na realizację badań obrazowych pacjenci czekają średnio trzy miesiące. Przedstawiciele BrainScan z pomocą dotacji stworzyli narzędzie wspomagające pracę radiologów w wykrywaniu zmian patologicznych mózgu. Wykorzystali do tego algorytmy uczenia maszynowego.

– Na każdy obraz tomografu składa się 16 milionów odcieni szarości. Ludzkie oko potrafi rozpoznać około dwustu. Zmiany w odcieniach podejrzanych fragmentów są tak niewielkie, że bardzo łatwo je przeoczyć. Z każdym obejrzanym i zdiagnozowanym obrazem koncentracja oceniającego się osłabia. Aby uniknąć popełnienia błędów, można zabezpieczyć się wstępnym rozpoznaniem zmian patologicznych mózgu wykonanym przez nasze oprogramowanie – mówi Marek Trojanowicz, współzałożyciel firmy BrainScan.

Zagraniczne usługi medyczne

Innowacyjnym rozwiązaniem jest również platforma ClinicHunter. Łączy ona pacjentów z klinikami z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Turcji, oferując usługi medyczne. Pacjenci mogą wybrać najlepszą dla siebie placówkę, która wykona np. zabieg okulistyczny lub ortopedyczny. ClinicHunter to lubelski start-up, który otrzymał grant i wsparcie eksperckie w ramach programu akceleracji oferowanego przez PARP.

– Pomagamy pacjentowi nie tylko wybrać klinikę odpowiednią do jego potrzeb i możliwości finansowych. Ustalamy z nią również wszystkie szczegóły leczenia, organizujemy podróż i cały pobyt w danym kraju. Sądzę, że teraz, gdy Europa zmaga się z inflacją, pacjenci tym bardziej będą chcieli zaoszczędzić na kosztach zabiegów medycznych – podkreśla Marek Hołówko, prezes firmy ClinicHunter.