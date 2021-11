Statuetki także dla potentatów

Tegoroczna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP podsumowana została w czwartek w Rzeszowie, ale tym razem nie w G2A Arenie przy lotnisku Jasionka, lecz w Filharmonii Podkarpackiej.

Statuetki od głowy państwa to półka absolutnie najwyższa wśród najróżniejszych biznesowych nagród, medali i dyplomów. Przyznawanie tej nagrody nie wynika z żadnych przepisów, to służąca promocji polskiej przedsiębiorczości pożyteczna inicjatywa autorska Aleksandra Kwaśniewskiego z lat 1998-2005. Niestety, potem Lech Kaczyński uznał ją za… wrażą ideowo i z tylko sobie znanych powodów zarzucił. Przyznawanie naturalnie wznowił Bronisław Komorowski w latach 2011-15, a jego śladem na szczęście poszedł od 2016 r. Andrzej Duda. Co bardzo ważne – utrzymana została od 1998 r. ciągłość numeracji, dzięki czemu tegoroczna edycja była już XIX.

Regulamin nagrody ewoluuje w jednym wątku – zmieniają się kategorie. W stosunku do stanu wyjściowego kolejni prezydenci zwiększali ich liczbę i dopasowywali je do zmieniającej się rzeczywistości polskiej gospodarki. Andrzej Duda przyznaje obecnie statuetki w siedmiu kategoriach, a także nagrodę indywidualną za tzw. całokształt (w tym roku na zakończenie gali zaskakująco dodał jeszcze jedną, specjalną). Od 1998 r. nie zmienia się natomiast regulaminowa opoka – przefiltrowaniem masy kandydatur i wyłonieniem trójek nominowanych w każdej kategorii zajmuje się fachowa kapituła (obecnie pod wodzą profesora Krzysztofa Opolskiego), zaś na podstawie jej materiałów w ostatnim kroku laureatów wybiera osobiście głowa państwa. W tym roku zaznaczyło się pewne zjawisko, którego ostatnio nie było. Największą wartością nagrody prezydenckiej jest wychwytywanie i docenianie wartościowych firm, których nazwy często są… nieznane poza ich branżą czy okolicą. W tym roku dwie statuetki trafiły jednak do KGHM i Orlenu, które przecież najróżniejsze laurki odbierają co chwilę i w krajowej konkurencji zdobyły niemal wszystko. Od czwartkowego wieczoru – naprawdę już wszystko. Nagroda prezydencka to najbardziej prestiżowa ze wszystkich przyznawanych w Polsce biznesowych statuetek, medali czy dyplomów. ELIZA RADZIKOWSKA-BIALOBRZEWSKA Laureaci XIX edycji nagrody za rok 2021 LIDER MŚP NAGRODA ► Nawrocki Meble – Brzeźnica NOMINACJE ► Summ-it – Poznań ► Vikking KTS – Biała Podlaska NARODOWY SUKCES NAGRODA ► Mlekpol – Grajewo NOMINACJE ► Adamed Pharma – Pieńków ► BetaMed – Chorzów MIĘDZYNARODOWY SUKCES NAGRODA ► KGHM Polska Miedź – Lubin NOMINACJE ► Anwil – Włocławek ► WB Electronics – Ożarów Mazowiecki ODPOWIEDZIALNY BIZNES NAGRODA ► Orlen – Płock NOMINACJE ► Lotos – Gdańsk ► LPP – Gdańsk FIRMA RODZINNA NAGRODA ► AMZ – Kutno NOMINACJE ► Decco – Warszawa ► Erkado – Gościeradów Folwark BADANIA + ROZWÓJ NAGRODA ► Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN – Warszawa NOMINACJE ► ExploRNA Therapeutics – Warszawa ► Triggo – Łomianki STARTUP.PL NAGRODA ► SunRoof Technology – Łódź NOMINACJE ► Biotts – Wrocław ► MNM Diagnostics – Poznań NAGRODA INDYWIDUALNA ► Sergiusz Martyniuk – twórca potęgi 33-letniego Pronaru Narew, lidera branży ciągników i maszyn rolniczych NAGRODA SPECJALNA ► Adam Glapiński – prezes Narodowego Banku Polskiego