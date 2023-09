Stopy na Węgrzech mogą spaść do 10-11 proc. do końca roku Tadeusz Stasiuk, Reuters

Węgierskie władze monetarne mogą kontynuować luzowanie swojej polityki i do końca roku obniżyć stopy procentowe do 10-11 proc. Biorą jednak pod uwagę zawirowania do jakich doszło na złotym po nadspodziewanie silnej obniżce stawek w Polsce.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl