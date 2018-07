Strategiczne firmy musząwyznaczać nowe standardy

PKN Orlen w roku 2017 wydał ponad 24 mln zł na różnorodne inicjatywy wspierające jakość życia mieszkańców Płocka. Spółka nie traci zapału do kolejnych, bieżących i cyklicznych projektów

Wśród polskich koncernów społeczna odpowiedzialność staje się ważnym elementem prowadzenia biznesu. Ten sposób myślenia i działania zatacza coraz szersze kręgi nad Wisłą — w ubiegłym roku prawie 60 proc. spośród największych polskich firm raportowało dane o społecznej odpowiedzialności biznesu — wyliczają analitycy KPMG w dokumencie „Currents of Change: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017”. Flagowym przykładem jest strategia CSR rozwijana przez PKN Orlen. Efekty? W tym roku koncern, już po raz piąty, jako jedyne polskie przedsiębiorstwo, znalazł się w rankingu najbardziej etycznych firm świata — „The World’s Most Ethical Company” — sporządzanym przez amerykański Ethisphere Institute, organizację promującą standardy etyczne w biznesie. Kluczowe kryterium rankingu to umiejętność wdrożenia etyki w codziennej działalności firmy oraz wyznaczania standardów etycznego przywództwa. Eksperci oceniają m.in. ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczną, budowanie kapitału ludzkiego czy rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności.

— Dla nas jest to ważna nagroda, doceniająca starania, ale jednocześnie motywująca do dalszych wysiłków w tym zakresie. Firmy takie jak Orlen są odpowiedzialne za tworzenie nowych standardów w biznesie oraz wyznaczanie kierunków w sposobach prowadzenia działalności. Budowanie właściwych relacji ze wszystkimi interesariuszami, opartych o uniwersalne wartości, wzmacnia zaufanie do firmy, wpływa na jej sukces — zapewnia Wioletta Kulpa, kierownik działu sponsoringu społecznego i CSR w PKN Orlen.

Odpowiedzialni za miasto

Koncern szczególnie chętnie rozwija CSR na własnym podwórku, czyli w Płocku. Praktycznie od chwili, gdy zakład produkcyjny rozpoczął pracę, co miało miejsce ponad pół wieku temu, firma starała się pomagać miastu i jego mieszkańcom w wielu dziedzinach. Dziś jest bardzo aktywnym partnerem wspierającym finansowo wiele płockich instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz płocczan.

— Tylko w ubiegłym roku, dzięki współpracy z różnymi partnerami oraz własnym inicjatywom, zrealizowaliśmy ponad 90 projektów dla mieszkańców Płocka i okolic na kwotę przeszło 24 mln zł — szacuje Wioletta Kulpa.

Sporo dzieje się w ramach najważniejszego, lokalnego programu Orlen dla Płocka, jak chociażby Wakacje z Orlenem czyli półkolonie piłkarskie, a także teatralne, dziennikarskie oraz aktorsko-muzyczne. Łącznie w ubiegłym roku wzięło w nich udział ponad 350 dzieci i młodzieży. Koncern wspiera również wyjazdy młodzieży za granicę na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne. Zorganizował też bezpłatne lekcje pływania dla dzieci i dorosłych.

— W samym tylko 2017 r. Orlen wspierał w Płocku projekty praktycznie każdego tygodnia, a nasza marka towarzyszyła

płocczanom nie tylko w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, ale także w innych dziedzinach dotyczących m.in. podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Nasze działania CSR zakładają, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia oraz opierać się na zrównoważonym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów. Oznacza to, że przy opracowywaniu projektów biznesowych uwzględniamy zasady społecznej odpowiedzialności — zaznacza Wioletta Kulpa.

W sumie wszystkie spółki z Grupy Orlen zadeklarowały w 2017 r. realizację ponad pół tysiąca projektów z zakresu CSR.

Dla dzieci i dorosłych

Najbardziej znane lokalne inicjatywy Grupy to m.in. cykliczne darowizny na rzecz płockich szpitali, które dzięki temu mogą zainwestować w nowoczesny sprzęt. PKN Orlen w ostatnich latach wsparł medyczne placówki sumą blisko 8,5 mln zł. Koncern doposaża również w sprzęt ratunkowy jednostki straży pożarnych, samochody dla policji oraz dofinansowuje działalność klubów sportowych, zarówno piłkarzy Wisły Płock, jak i sekcję piłki ręcznej Orlen Wisła Płock. Angażuje się też w sport amatorski, w tym dyscypliny uprawiane przez osoby niepełnosprawne. Najbardziej znaną jest turniej tenisistów na wózkach Orlen Polish Open. Dla spółki ważna jest również współpraca z placówkami kultury, np. Teatrem Dramatycznym w Płocku. W ramach tych przedsięwzięć udało się np. zrealizować spektakl o szkodliwości dopalaczy, który dotychczas obejrzało ponad 2 tys. młodych osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

— Mamy także nieco mniejsze, ale dość interesujące projekty, jak np. barwne iluminacje, znane jako Ogrody Światła, cykl bezpłatnych przedstawień teatrów z całej Polski dla dzieci, a od tego roku także dla seniorów. Zapewniamy w czasie wakacji ochronę kąpieliska pod Płockiem, rozdajemy odblaski wzmacniające widoczność dzieci na drodze, kupujemy płockim uczniom tablety zamiast książek — wyliczają przedstawiciele koncernu.

Obok działań podnoszących bezpieczeństwo i jakość opieki medycznej, dla spółki równie ważne są inicjatywy wspierające edukację i rozwój młodych ludzi. Dla przykładu, w ramach trwającego już dziewięć lat programu Mam pasję powyżej średniej niemal 1,3 tys. uzdolnionych uczniów otrzymało stypendia na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Z kolei pod koniec ubiegłego roku zainicjowana została płocka edycja ogólnopolskiego programu stypendialnego Mistrzowie Chemii, realizowana w Technikum Chemicznym w Płocku. PKN Orlen przekazuje też liczne darowizny na rzecz płockich szkół.

Inspiracje na globalną skalę

Pracownicy koncernu są również dumni z projektów, które wywołują wiele uśmiechu na twarzach dzieci, jak na przykład zbudowane w Płocku cztery place zabaw oraz skatepark dla miłośników szaleństwa na małych i dużych kółkach.

— Jedną ze szczególnie ważnych dla nas inicjatyw jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka. Ten projekt, pierwszy nie tylko w Polsce, ale i tej części Europy, stanowi unikatowy przykład partnerstwa publiczno-prywatnego. Założycielami Fundacji, obok PKN Orlen, są także Basell Orlen Polyolefins oraz Gmina Miasto Płock. Fundusz jest także cyklicznie wspierany przez Fundację Levis Strauss. W ramach tego przedsięwzięcia, wsparcie mogą otrzymać projekty skoncentrowane na edukacji mieszkańców, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawie bezpieczeństwa publicznego, zachowaniu dziedzictwa historycznego, rozwoju kultury i sztuki itp. — wyjaśnia Wioletta Kulpa.

Dzięki środkom z tego funduszu co roku udaje się m.in. organizować dzieciom czas wolny w ciągu wakacji i ferii. Fundacja zainicjowała w Płocku m.in. streetworking oraz kampanię społeczną dotyczącą cyberbezpieczeństwa dzieci.

— Płocki model współpracy stworzony przed piętnastoma laty jako przykład dobrej polskiej praktyki był już wielokrotnie przedstawiany przez niezależnych ekspertów m.in. we Francji, USA, a nawet w Chinach. Fundusz, poprzez konkursy grantowe, inspiruje i motywuje do działania oraz wdraża nowe lokalne projekty społeczne — tłumaczy Wioletta Kulpa.

Jednocześnie koncern wspiera własną kadrę na rzecz innych poprzez wolontariat pracowniczy, który powstał w 2004 r., a dziś jest ważnym elementem kultury korporacyjnej PKN Orlen. Wystarczy spojrzeć na ubiegłoroczne statystyki, by zrozumieć, na jak dużą skalę wolontariat rozwija się wśród pracowników firmy — w samym tylko 2017 r. w projekty wolontariatu zaangażowało się ponad 1,5 tys. osób zatrudnionych w PKN Orlen, przeprowadzono 61 akcji i udzielono wsparcia 35 tys. potrzebującym.

— Szczególnie cenne są działania społeczne samodzielnie inicjowane i realizowane przez pracowników — podkreślają przedstawiciele PKN Orlen.

Oprócz działań podejmowanych spontanicznie, istnieją projekty, które na stałe już wpisały się w kalendarz wydarzeń firmowych, jak konkurs Mam dobry pomysł. Pomagam czy akcje Dzień Ziemi i Zostań Pomocnikiem św. Mikołaja — spełnij marzenia. Wolontariusze współpracują również, w ramach różnych inicjatyw, m.in. z płockim Caritasem, MOPS-em oraz z różnymi świetlicami środowiskowymi.

