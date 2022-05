Strefa euro: nastroje inwestorów ponownie się pogorszyły

Analitycy oczekiwali spadku indeksu Sentix do -20,8 pkt.

Subindeks bieżących warunków spadł z -5,5 pkt w kwietniu do -10,5 pkt w maju i był najniższy od marca 2021 roku. Wskaźnik dotyczący oczekiwań spadł z -29,8 pkt w kwietniu do - 34 pkt w maju do najniższego poziomu od grudnia 2008 roku.