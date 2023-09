Superkomputer Tesli może zwiększyć jej kapitalizację rynkową o 600 mld USD

Według analityków z Morgan Stanley, superkomputer Tesli o nazwie Dojo, który służy do trenowania modeli sztucznej inteligencji dla samochodów autonomicznych, może przynieść firmie znaczącą przewagę i zwiększyć jej wartość rynkową o około 600 miliardów USD, co stanowi 76 proc. jej wzrostu – podaje agencja Reuters.

Tesla rozpoczęła produkcję Dojo w lipcu i planuje zainwestować ponad 1 mld USD w ten projekt w przyszłym roku.

Analitycy Morgan Stanley, na czele z Adamem Jonasem, w swoim niedzielnym raporcie twierdzą, że Dojo może otworzyć nowe rynki, wykraczając daleko poza tradycyjną sprzedaż pojazdów. Obecna wartość rynkowa Tesli wynosi około 789 mld USD, a akcje firmy zostały zamknięte na poziomie 248,5 USD w piątek.

Adam Jonas podniósł swoje prognozy dotyczące przychodów z usług sieciowych Tesli do 335 mld USD USD do roku 2040, w porównaniu do wcześniejszej prognozy wynoszącej 157 mld USD. Przewiduje on, że do 2040 roku jednostka ta będzie stanowić ponad 60 proc. podstawowych zysków Tesli, co oznacza prawie dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2030.