Szef Hiltona zarobił w 2020 r. ponad dwukrotnie więcej

Sieć hoteli ujawniła w piątek w oświadczeniu, że dyrektor generalny Christopher Nassetta zarobił w 2020 roku łącznie 55,87 mln USD. Rok wcześniej jego całkowite wynagrodzenie wyniosło 21,37 mln USD.

Wynagrodzenie zasadnicze szefa Hiltona spadło z 1,29 mln USD do 350 tys. USD po cięciach wywołanych pandemią. Wartość rocznych nagród w postaci akcji firmy wzrosła z kolei z 12,94 do 49,52 mln USD. Pozostałe składniki rocznej pensji dyrektora generalnego to m.in. premie motywacyjne.

Christopher Nassetta zarobił ponad dwukrotnie więcej w roku, który, z powodu pandemii, był wyjątkowy trudny dla branży hotelarskiej. W 2020 roku Hilton odnotował stratę w wysokości 715 mln USD. Rok wcześniej osiągnął zysk w wysokości 881 mln USD. Przychody firmy spadły rok do roku o 54 proc. do 4,31 mld USD.