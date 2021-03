Szef PFR chce zmian w ustawie o funduszach

PFR i KNF lobbują w resorcie finansów za zmianami regulacji dotyczących funduszy. Dzieli je podejście do podatku Belki.

Uproszczenie procedury zatwierdzania prospektów spółek zainteresowanych wejściem na warszawska giełdę, zmiany w systemie raportowania alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) i wdrożenie ustawy o REIT-ach to trzy z czterech kroków, które według Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) powinny być zrealizowane w tym roku, by pchnąć do przodu realizację strategii rozwoju rynku kapitałowego.