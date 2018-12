Szeroki wachlarz grantów dla firm w 2019 r.

Szybka ścieżka, GameInn, Kredyt na innowacje — w przyszłym roku tych przebojów nie zabraknie. Lista dotacyjnych szans jest długa

Ostatni kwartał roku to bardzo intensywny czas dla przedsiębiorców. Warto, aby wykorzystali go również na przygotowanie projektów, które wsparte dotacjami mogą im przynieść korzyści biznesowe. Tym bardziej, że tempo konkursów nie zwalnia, o czym świadczy przyszłoroczny harmonogram naborów z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Paleta grantów jest szeroka. Dominuje wsparcie na innowacje i prace badawcze. W puli POIR na 2019 r. jest ponad 6 mld zł.

Niestety zawiedzeni mogą czuć się przedsiębiorcy o największym potencjale rozwojowym. Wiele programów sektorowych nie doczeka się już kolejnych edycji. Wybawieniem dla innowatorów powinna być jednak „szybka ścieżka”. Poniżej prezentujemy przegląd najciekawszych propozycji dotacyjnych.

1.1.1 POIR: Szybka ścieżka

Nowy harmonogram POIR otwiera najpopularniejszy konkurs z grantami dla firm, które stawiają na innowacje i chcą konkurować wynikami prac B+R. Granty stanowią też zachętę do rozpoczęcia wspomnianych prac dla przedsiębiorców, którzy dotychczas nie byli nimi zainteresowani. Każda innowacyjna firma może dostać wsparcie w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Strumień unijnego dofinansowania popłynie zarówno do małych, jak i dużych graczy, ale z regionów słabiej rozwiniętych. Zalicza się do nich wszystkie województwa oprócz Mazowsza. Do zgarnięcia będzie łącznie aż 2,25 mld zł. Program wesprze też przedsiębiorstwa, które mają status Seal of Excellence. Potwierdza on wysoką jakość merytoryczną projektów ubiegających się granty z „Instrumentu dla MŚP”, który jest częścią programu Horyzont 2020.

1.2 POIR: Sektorowe programy

Tylko firmy z branży gier wideo, stalowej i stoczniowej mogą liczyć na wsparcie z programów sektorowych. Dotacje dla nowatorskich spółek mają zmniejszać ryzyko prowadzonych przez nie projektów B+R. Kolejnych edycji doczekały się GameInn, Innostal i Innoship. Budżety tych konkursów wyniosą w sumie ok. 490 mln zł.

2.3.2 POIR: Bony na innowacje

Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi własnej działalności badawczej, ale chce współpracować z fachowcami z tej dziedziny, powinien wziąć udział w konkursie „Bony na innowacje”. Dzięki oferowanym w nim grantom firma może zlecić naukowcom opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego. To również bardzo przyjazny program dla przedstawicieli biznesu, którzy po raz pierwszy stają w szranki o wsparcie z UE. Ocena projektów trwa tylko 60 dni. Przedsiębiorcy, którym brakuje kapitału, decyzję o przyznaniu finansowania nierzadko otrzymują szybciej niż określa to harmonogram. Dzięki rychłej ocenie firmy mogą ruszyć z projektami zaraz po złożeniu wniosków.

2.3.4 POIR: Ochrona własności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie zapomniało również o przedsiębiorcach, którzy chcą komercjalizować nowe rozwiązanie i muszą zapewnić odpowiednią ochronę posiadanej własności intelektualnej. Często objęcie jej tajemnicą firmy nie jest wystarczające. Dlatego z pomocą przychodzi instrument dotacyjny „Ochrona własności przemysłowej”. Każdy przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do 500 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z objęciem wynalazków ochroną patentową. Konkurs rozpocznie się 4 marca, a zakończy 14 czerwca. Do zgarnięcia jest 5 mln zł.

3.2.1 POIR: Badania na rynek

W przyszłym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość (PARP) ogłosi aż cztery konkursy dotacyjne dla małych i średnich graczy, którzy chcą realizować większe projekty o wartości co najmniej 5 mln zł. Granty mają pomóc we wdrożeniu nowych produktów lub usług. Każda firma może liczyć na dofinansowanie przedsięwzięcia nawet do 20 mln zł. Co ważne, nowe rozwiązania muszą być wynikiem przeprowadzonych prac B+R. Dotacje pokryją zarówno wydatki inwestycyjne, usługi doradcze, jak i prace rozwojowe.

3.2.2 POIR Kredyt na innowacje

Również w przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli powalczyć o wsparcie na wdrożenie innowacji technologicznych, dzięki którym powstaną nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi. Spory budżet w wysokości 350 mln zł i niezmienne od lat zasady konkursu zachęcają przedsiębiorców do ubiegania się o kredyt na innowacje technologiczne. Ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku nabór zakończy się 26 kwietnia.

3.3.3 POIR: Go to Brand

W 2019 r. nie zabraknie też — cieszącego się ogromną popularnością wśród eksporterów — instrumentu „Go to Brand”. Dotacje pomogą przedsiębiorcom w promocji rodzimych marek i umożliwią im uczestnictwo w ważnych wydarzeniach branżowych na świecie. Na wsparcie mogą liczyć przedstawiciele biznesu działający m.in. w sektorze medycznym, meblarskim, kosmetycznym i IT. Preferowani będą eksporterzy, którzy chcą promować produkty i usługi poza rynkiem europejskim. Konkurs będzie trwał od 25 lutego do 4 kwietnia. Do podziału między wnioskodawców jest 150 mln zł.

4.1.4 POIR: Projekty aplikacyjne

Nie lada gratka czeka także na przedsiębiorców i naukowców, którzy planują wspólne opracowywanie nietuzinkowych rozwiązań. Już po raz kolejny Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi konkurs z grantami dla firm i zespołów badawczych z regionów słabiej rozwiniętych. Na pionierskie projekty rządowa agencja przeznaczy 140 mln zł. Konkurs jest podzielony na rundy. © Ⓟ

6,58 mld zł To łączna pula dotacji, którą firmy będą mogły zdobyć w przyszłym roku.