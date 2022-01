Tajwańskie zamówienia eksportowe wzrosły w grudniu do rekordowego poziomu

Zamówienia eksportowe na tajwańskie towary wzrosły w grudniu ub.r. do najwyższego poziomu w historii. To efekt utrzymującego się popytu na technologie, pisze Reuters.

Jak wynika z danych tajwańskiego ministerstwa gospodarki, w grudniu wartość zamówień eksportowych wzrosła o 12,1 proc. rok do roku do 67,9 mld USD. To najwyższy w historii wynik, a zarazem 22. miesięczny wzrost z rzędu. Analitycy ankietowani przez Reutersa oczekiwali wzrostu wskaźnika o 8 proc. rdr.