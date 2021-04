Tata pozywa Liberty Steel za niespłacone długi

Brytyjski koncern Liberty Steel jest na krawędzi upadku. Tymczasem kolejny cios zadał mu indyjski konglomerat Tata, który wystąpił z pozwem o niezapłacone w terminie 100 mln GBP, informuje BBC.

Problemy Liberty Steel wynikają z upadku w marcu zapewniającego mu płynność Greensill Capital. Teraz Tata wystąpił z pozwem, w którym domaga się zapłaty zaległych 100 mln GBP z tytułu przejęcia w 2017 roku przez GFG Alliance, właściciela Liberty, jego biznesu stali specjalnych. Pozwanymi są Liberty Speciality Steels, Liberty House Group PTE i Speciality Steel UK.

W środę brytyjska Partia Pracy zaapelowała do rządu, aby uratował Liberty Steel zanim upadnie, co pozwoli zachować miejsca pracy i ograniczy straty w całym łańcuchu dostaw. Koncern zatrudnia bezpośrednio ok. 3 tys. ludzi.

GFG Alliance jest właścicielem Liberty House, do którego należy Liberty Częstochowa, spółka dzierżąwiąca majątek Huty Częstochowa