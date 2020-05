Ten Square Games potroił zysk

Zysk netto Ten Square Games za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 35,3 mln zł wobec 10,4 mln zł rok wcześniej. Kwartalne wyniki okazały się nieco niższe od oczekiwań analityków.

Efektywna stopa podatkowa w I kw. 2020 r. wyniosła 9,8 proc. w porównaniu do 18,3 proc. w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wpływ na to miało zastosowanie ulgi IP Box.

Zysk z dzielności operacyjnej zwiększył się do 37,6 mln zł z 12,3 mln zł przed rokiem, a przychody wzrosły do 95 mln zł z 45,3 mln zł. Za blisko 85 mln zł przychodów w I kw. odpowiadała gra „Fishing Clash”. Przed rokiem było to 37,5 mln zł, a kwartał wcześniej 68 mln zł. Średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU) gry w I kw. wyniosła ok. 2,9 mln, w porównaniu do ok. 1,9 mln w ostatnim kwartale 2019 roku. W I kw. na marketing „Fishing Clash” spółka wydała 18,3 mln zł wobec 15 mln zł przed rokiem.

"W kwietniu 2020 szacunkowe płatności z Fishing Clash po raz kolejny osiągnęły rekordowy poziom i wyniosły aż 43,7 mln zł, przy nakładach marketingowych w wysokości 19,2 mln zł. Pierwsza połowa maja to kontynuacja intensywnego marketingu i dobrej passy przychodowej." - podała spółka w komunikacie.

Analizując rozwój sytuacji na rynku user acquisition i zachowania graczy, w połowie marca spółka zdecydowała się na bardzo dynamiczne zwiększenie nakładów na marketing.

- Pozwoliło nam to skokowo zwiększyć liczbę graczy, którzy, liczymy na to, zostaną z nami na długo i pozwolą trwale podnieść bazę przychodową. Sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna a my, dzięki naszemu zapleczu analitycznemu i sprawnemu podejmowaniu decyzji jesteśmy w stanie szybko dostosowywać swoje działania do bieżącej sytuacji - mówi Maciej Zużałek, nowo powołany prezes Ten Square Games.

W pierwszej połowie maja wydatki na marketing gry wyniosły 4,8 mln USD.

Przepływy operacyjne wzrosły do blisko 30 mln zł z 12 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Pomimo wysokiej dynamiki wyników producenta gier mobilnych w pierwszym kwartale, okazały się one nieco niższe od oczekiwań analityków. Zysk netto był 4,2 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes, zysk operacyjny o 7,5 proc., a EBITDA o 7,3 proc.

Zarząd Ten Square Games poinformował, że przekazanie pakietu akcji nowemu prezesowi w ramach programu motywacyjnego obciąży księgowo wyniki drugiego kwartału.

„Program motywacyjny, o którym mowa, uwzględnia przekazanie po cenie nominalnej równej 0,1 zł za akcję 144.825 akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z „MSSF 2 Płatności w formie akcji” każde przekazanie instrumentów kapitałowych jednostki gospodarczej dokonane przez jej akcjonariuszy kontrahentom dostarczającym towary bądź usługi jest płatnością w formie akcji i podlega wycenie zgodnie ze wskazanym standardem. Szacowana wartość programu może wynieść ok. 75 mln zł, dokładna wartość będzie uzależniona od kursu rynkowego akcji Jednostki Dominującej na moment przyznania instrumentów finansowych” - czytamy w raporcie kwartalnym.

Na kwestie programu motywacyjnego dla nowego prezesa oraz programu dla pozostałych managerów zwracaliśmy uwagę w ostatnim wywiadzie z przedstawicielami spółki.

Spółka, która w czwartym kwartale ubiegłego roku uruchomiła w fazie soft launch na Androidzie trzy nowe gry informuje, że na obecnym etapie budują one bazę graczy i bardzo szybko się rozwijają. Obecnie wprowadza poprawki, ulepszenia i nowe elementy. Wszystkie trzy chce udostępnić szerzej na globalnym rynku jeszcze w tym roku.