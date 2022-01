W trzecim kwartale 2021 roku porównywalna sprzedaż w sklepach Tesco wzrosła o 0,2 proc. rdr, a w ciągu w ciągu sześciu tygodni do 8 stycznia o 0,3 proc. rdr.

Tesco oczekuje teraz, że w roku fiskalnym 2021-22 sprzedaż detaliczna znajdzie się nieco powyżej górnej granicy poprzedniego przedziału wynoszącego od 2,5 do 2,6 mld GBP. Sieć, która ma ok. 28 proc. udziału w brytyjskim rynku detalicznym, prognozuje, że jej zysk operacyjny wyniesie od 160 do 200 mln GBP.