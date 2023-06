Tesla prawdopodobnie z nowym rekordem sprzedaży w Chinach

Jeden z salonów sprzedaży samochodów marki Tesla w Chinach fot. Bloomberg

Szacunki analityków China Merchants Bank International Securities wskazują, że w okresie kwiecień-czerwiec 2023 r. Tesla mogła sprzedać w Państwie Środka rekordowe 155 tys. samochodów. Oznaczałoby to 13-proc. wzrost względem poprzedniego roku.

Analitycy twierdzą, że mimo tego wzrostu udział amerykańskiego producenta w chińskim rynku samochodów elektrycznych ulegnie osłabieniu do 13,7 proc. z 16 proc. w I kwartale. Zwiększy się bowiem znaczenie krajowych konkurentów z BYD i Aion na czele.

Prognoza CMBIS pokrywa się w dużej mierze z wcześniejszymi szacunkami specjalistów z Deutsche Banku. Spodziewają się oni, że należącą do miliardera Elona Muska Tesla znajdzie nabywców na 153 tys. pojazdów w II kwartale, podczas gdy na całym świecie może sprzedać łącznie 448 tys. sztuk.

Chiny to drugi co do wielkości rynek Tesli po Ameryce Północnej i siedziba jej największej fabryki. Samochody z zakładu w Szanghaju, który ma zdolności produkcyjne na poziomie ponad 1 miliona sztuk rocznie sprzedawane są m.in. na nowe rynki w regionie, w tym w Tajlandii i Malezji.

Tesla ogłosi globalne wyniki sprzedaży w najbliższy weekend, podczas gdy sprzedaż w Chinach będzie dostępna na podstawie danych tamtejszego stowarzyszenia w pierwszym tygodniu lipca.