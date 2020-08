TFI PZU: ponad 6,5 tys. umów o zarządzenie PPK

Ponad 6,5 tys. pracodawców podpisało z TFI PZU umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – poinformowało w piątek TFI PZU .Jak dodano, pomimo pandemii rośnie zainteresowanie PPK w TFI PZU.

"Ponad 6500 pracodawców podpisało z TFI PZU umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi" - poinformowano w komunikacie TFI PZU.



Wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek wskazuje, że "pomimo pandemii rośnie zainteresowanie PPK w TFI PZU". Jak podkreśla, atutem TFI PZU jest pomoc pracodawcom nie tylko przy wprowadzaniu, ale i bieżącej obsłudze planów.



"Oferowany przez nas internetowy serwis ppk.pzu.pl umożliwia przesyłanie list pracowników, list ich wpłat i dyspozycji; automatycznie kontroluje wprowadzane dane i sygnalizuje błędy" - powiedział cytowany w komunikacie Żółtek.



Żółtek wskazał, że zawarcie umowy o zarządzenie PPK w serwisie ppk.pzu.pl zajmuje kilkanaście minut. Z uwagi na epidemię TFI PZU wprowadziło również możliwość zawierania umów przez telefon. Konsultanci są też pod numerem infolinii 22 640 06 22. Informacje można też znaleźć na stronie internetowej emeryturappk.pzu.pl



W komunikacie przypomniano, że w pierwszym, ubiegłorocznym etapie wprowadzania planów, umowy o zarządzanie PPK podpisało z Grupą PZU ponad 1000 największych pracodawców. Wśród nich Orlen, Grupa Energa, producent mebli Kler, PKP i PKP Intercity, Orbis, Polskie Radio, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen i Vistula.



Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu 2019 r., od 1 lipca 2019 roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób.



Do systemu zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.



Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.



Dopłata z Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.



TFI PZU jest częścią Grupy PZU; to jedno z najstarszych towarzystw inwestycyjnych w Polsce.