TFI PZU szykuje nową ofertę dla firm

O 80 proc. spadła opłata za zarządzanie jednym z funduszy z oferty towarzystwa. W nowym wydaniu klientom instytucjonalnym ma zastąpić lokaty bankowe

19,4 mln zł wynoszą aktywa netto funduszu PZU Ochrony Majątku. To nie tylko niewiele w wartościach bezwzględnych, ale również w stosunku do aktywów TFI PZU - 0,1 proc. tego, czym firma ta zarządza w funduszach rynku kapitałowego. Trudno się zresztą dziwić. W latach 2015-2020 fundusz wypracowywał dla klientów 0,2-0,8 proc. zysku, co w czasach zdecydowanie wyższych stóp procentowych niż obecnie było nader skromnym wynikiem na tle innych funduszy dłużnych.