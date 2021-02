Game Island i Two Horizons to spółki zależne The Dust, które zdecydowały się na emisję. Obie zamierzają zadebiutować na NewConnect.

Jakub Wolff, prezes The Dust i Two Horizons, obiecuje, że będzie tworzył nowe gry, a nie spółki. Grupa The Dust będzie działać w złotej trójcy razem z Games Island i Two Horizons.