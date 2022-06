To musisz wiedzieć dziś rano 10 VI 2022

1. Powództwa frankowe są tak dochodowe, że firma Votum odcina poboczne gałęzie biznesu. Otwierając nowy rozdział sporów z bankami chce zaś sięgnąć do kredytów udzielanych nawet w latach 90. XX wieku. Więcej...

2. Większość ekspertów nie wierzy w jakiekolwiek umocnienie złotego w drugiej połowie 2022. Utrzymująca się od ponad dwóch lat słabość polskiej waluty zaczyna wyglądać na stan permanentny. Więcej...

3. Paweł Szpigiel, analityk BM mBanku, w raporcie z 3 czerwca podtrzymał rekomendację “kupuj” dla akcji właściciela platformy do e-handlu. Cenę docelową obniżył z 39,4 do 32,3 zł. Więcej...

4. Ostatecznie czwartkową sesję indeks Dow Jones IA kończył stratą rzędu 1,94 proc. Wskaźnik szerokiego rynku S&P500 zniżkował o 2,38 proc. Technologiczny Nasdaq Composite spadał o 2,75 proc. Dziś opublikowany zostanie arcyważny odczyt dotyczący majowej inflacji cen konsumenckich, jeden z głównych wskaźników bacznie analizowanych przez Fed. Więcej...

5. Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego, ze zdziwieniem przyjął wypowiedzi Adama Glapińskiego, prezesa NBP i ma wątpliwości co do skuteczności polityki antyinflacyjnej. Więcej...

6. W maju spółka Centrum Badań DNA, zależna od Inno-Gene, wykonała 11,2 tys. testów, o 712 mniej niż w kwietniu. Więcej...

7. Tomasz Krukowski, analityk z Biura Maklerskiego Santandera, obniżył rekomendacje dla akcji Mabionu i Selvity. Więcej...

8. Columbus Energy zanotował 22,3 mln zł przychodów w maju. Więcej...

9. Czwartkowy wyrok sądu okręgowego zakończył ponaddwuletnią batalię Asseco z Comarchem i przesądził o tym, kto przez kolejne lata będzie utrzymywał system informatyczny ZUS. Więcej...

10. Bank BNP Paribas od 10 czerwca podniesie oprocentowanie pięciomiesięcznej lokaty w aplikacji GoMoblie do 6 proc., a trzymiesięcznej do 4 proc. Obecnie jest to - odpowiednio - 5 i 3 proc. Więcej...