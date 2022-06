“W ostatnich miesiącach działania zarządu Allegro koncentrowały się na obronie miejsca nr 1 w polskim e-commerce: istotnie obniżono poziom MOV (darmowy kurier od 40 zł) i wzmocniono widoczność marki poprzez liczne kampanie wizerunkowe. Po kilku miesiącach walki, widzimy że pozycja lidera pozostaje mocna i trudno będzie to zmienić w krótkim i średnim terminie. Naszym zdaniem spółka jest gotowa na mniej agresywną obronę udziału rynkowego, a zarząd będzie podejmować w najbliższych miesiącach działania hamujące erozję rentowności” - napisał analityk w uzasadnieniu rekomendacji.

Paweł Szpigiel podkreśla, że szeroki wybór i niska cena pozostają kluczową przewagą konkurencyjną Allegro w zestawieniu z Amazonem. Uważa też, że o ile InPost podniesie cenę usług dla Allegro, to jej wysokość nie jest przesądzona.

“Allegro jest zobowiązane dostarczać pewne wolumeny do marca 2025, a nie do końca trwania umowy (listopad 2027), co jest ważnym argumentem negocjacyjnym” - dodaje Paweł Szpigiel.

Raport wydano 3 czerwca.