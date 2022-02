To musisz wiedzieć dziś rano 16 II 2022

1. Styczniowe odczyty polskiej inflacji przyniosły dwie niespodzianki. Polityki pieniężnej jednak nie zmienią. Złoty powinien pozostać stabilny z tendencją do lekkiego umocnienia

2. Analitycy DM BOŚ są przekonani, że pasywne strategie w 2022 r. przyniosą mało zadowalające stopy zwrotu. Więcej...

3. Inflacja jest na szczycie lub blisko szczytu. Tempo jej obniżania w najbliższych latach zależy od tego, czy większym problemem jest nadmierny wzrost płac i popyt, czy też nowe przyzwyczajenia cenowe firm. Więcej...

4. Oto co kupują i sprzedają na GPW duzi inwestorzy>>

5. CD Projekt udostępnił aktualizację 1.5 „Cyberpunka 2077” - przede wszystkim z myślą o konsolach nowej generacji. Ma też usprawnić działanie gry na innych platformach. Nie będzie to game changer - komentuje analityk.

6. Ropa staniała mocno we wtorek w związku z malejącymi obawami, że rynkowi grozi nagła utrata surowca pochodzącego z Rosji.

Dow Jones wzrósł natomiast o 1,2 proc., S&P500 zyskał 1,6 proc., a wartość Nasdaq poszła w górę o 2,5 proc. Indeks małych spółek Russell 2000 kończył dzień zwyżką o 2,8 proc. Tzw. indeks strachu spadł o ponad 9 proc. Więcej...

7. Spółka Huuuge rozpoczęła skup akcji własnych, w którym zamierza odkupić do 2,5 mln akcji. Trafią one do osób zatrudnionych w firmie. Więcej...

8. JR Holding kupił na sesji 15 lutego za 2,1 mln zł 2,23 mln akcji spółki Femion Technology. Więcej...

9. W styczniu saldo przepływów w funduszach inwestycyjnych było znów ujemne, wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Więcej...

10. Na notowania Allegro wpływ mogę mieć dziś dane Gemiusa o liczbie użytkowników portali aukcyjnych w styczniu. W Allegro spadek m/m wyniósł 0,53 proc. (do 21,75 mln), w Aliexpressie wzrost sięgnął 3 proc. (do 12,4 mln), a w Amazonie spadek wyniósł 12 proc. (do 6,46 mlnz).