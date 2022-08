To musisz wiedzieć dziś rano 19 VIII 2022

2. Brak bomb ekologicznych obniżył wyniki Mo-Bruku, ale odpady górnicze jakimi dysponuje w Wałbrzychu urastają do statusu góry złota. Więcej...

3. W II kwartale 2022 r. zysk netto Dino Polska wzrósł o 39 proc. r/r do 273,1 mln zł. To rezultat zgodny z oczekiwaniami analityków. Więcej...

4. Telekomunikacja trzyma się mocno, ale Cyfrowy Polsat boryka się z rosnącymi kosztami odsetkowymi i spowolnieniem na rynku reklamy. Więcej...

5. Dziś ostatni dzień zapisów w wezwaniu na akcje spółki Krynicki Recykling.

6. Średnia Przemysłowa Dow Jones rosła na zamknięciu czwartkowej sesji o mniej niż 0,1 proc. S&P500 i Nasdaq zyskały po 0,2 proc. Więcej...

7. Esther George, szefowa Fed w Kansas City uważa, że ostatnie wzrosty rynków akcji wynikały z nadmiernie optymistycznego przekonania, że inflacja osiągnęła szczyt i jest szansa na wolniejsze tempo podwyżek stóp. Więcej...

8. Skarb państwa po sformalizowaniu fuzji Orlenu z Grupą Lotos zwiększył udział w kapitale pierwszej ze spółek z 27,52 do 35,66 proc.

9. Sprzedaż detaliczna i produkcja w Stanach Zjednoczonych rosną szybciej niż w Chinach, a dodatkowo USA zmagają się z relatywnie mniejszymi problemami. Więcej...

10. Mediana cen domów w USA spadła o 2,4 proc. w lipcu. To największy miesięczny spadek od stycznia 2020 r. O pękaniu balona na rynku mieszkań pisaliśmy w środę “PB”.

The median price of an existing home sold in the US fell 2.4% in July, the largest monthly decline since January 2020. pic.twitter.com/SIXBYXECg0