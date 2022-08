Polsatowi kurczy się zysk

Telekomunikacja trzyma się mocno, ale grupa Zygmunta Solorza boryka się z rosnącymi kosztami odsetkowymi i spowolnieniem na rynku reklamy.

Nominalnie wysokie zadłużenie może być bolesne w czasie, gdy podnoszone są stopy procentowe. Kontrolowana przez Zygmunta Solorza Grupa Polsat Plus ma prawie 11 mld zł zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji. Na tle wypracowywanych przez grupę zysków i generowanej gotówki to relatywnie niewiele (wskaźnik długu netto do EBITDA jest na bezpiecznym poziomie 1,4). O ile jednak rok temu o tej porze średni ważony koszt odsetek wynosił 1,6 proc., o tyle teraz to 8,1 proc.

- Na nasze wyniki wpływ mają czynniki zewnętrzne, takie jak wzrost stóp procentowych, inflacja i rosnące ceny energii. Poprawiamy jednak przychody i stabilizujemy wynik EBITDA, a wolne przepływy pieniężne są na dobrym poziomie, jeśli wziąć pod uwagę poziom naszych inwestycji - mówi Katarzyna Ostap-Tomann, szefowa finansów grupy. W samym drugim kwartale przychody wzrosły o 5,8 proc., do 3,23 mld zł, a skorygowana EBTIDA spadła o 5,9 proc., do 893 mln zł. Największy wpływ na spadek zysków miał segment telewizyjny, któremu nie sprzyja ograniczenie wydatków reklamowych. - Wydatki na reklamę i sponsoring w drugim kwartale na całym rynku spadły o 3,3 proc. Nasze wpływy z tego tytułu były stabilne [spadek wyniósł 0,1 proc. - red.], co przełożyło się na wzrost udziałów rynkowych. W drugim półroczu liczymy na powrót do pozytywnej dynamiki tego rynku, pierwsze miesiące wyglądają przyzwoicie - mówi Stanisław Janowski, prezes Telewizji Polsat. Po publikacji wyników kurs grupy, która w ramach nowej strategii do telekomunikacji i mediów dołożyła nieruchomości (Port Praski) i projekty energetyczne, spadał o prawie 3 proc. - Wyniki Grupy Polsat Plus były zbliżone do rynkowych oczekiwań, trendy w zakresie wzrostu ARPU i liczby klientów zostały utrzymane. W drugim półroczu spółce ciążyć będą wyższe koszty odsetkowe, a także spowolnienie na rynku reklamowym. To głównie segment telewizji, szczególnie w drugim kwartale, przyczyniał się do spadku marż - wzrostu kosztów nie udało się pokryć rosnącymi wpływami z reklam i w najbliższym czasie presja na marże powinna się utrzymać. Z drugiej strony do wyników grupy stopniowo w coraz większym stopniu będzie dokładał się biznes energetyczny, ale na tę inwestycję trzeba patrzeć z perspektywy kilku lat, a nie kilku najbliższych kwartałów - ocenia Dominik Niszcz, analityk Trigona.