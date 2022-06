To musisz wiedzieć dziś rano 20 VI 2022

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

10 rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem sesji na GPW. Informacje ze spółek, analizy i rekomendacje.

1. Szef agencji Inner Value miał objąć akcje giełdowego INC. Zamiast niego akcjonariuszami zostali… żona jego dobrego znajomego Mateusza Leszczyńskiego i brat. Rynek nie miał pojęcia ani o tym, ani co dzieje się z tymi akcjami. Więcej...