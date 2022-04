To musisz wiedzieć dziś rano 26 IV 2022

Exadel z Polski chce podbić Europę. Szuka 1,7 tys. informatyków

Amerykańska firma IT, która do niedawna zatrudniała w Polsce 50 informatyków, w przyszłym roku może ich mieć nawet 2 tys. Polski oddział ma stać się hubem do ekspansji w Europie, a jego rozwój przyśpieszyły ostatnie zmiany geopolityczne.