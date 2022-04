Oferta obejmie nie więcej niż 396 tys. nowych akcji, a do 100 tys. akcji istniejących oferują kluczowi akcjonariusze.

13 maja rozpocznie się book building wśród inwestorów instytucjonalnych, a zapisy w transzy detalicznej potrwają od 19 do 23 maja.

Creotech Instruments to polska firma specjalizująca się w branży kosmicznej oraz technologii kwantowej.

– Dzięki środkom z emisji zdobędziemy tzw. space heritage – będziemy mogli potwierdzić działanie naszych produktów w kosmosie, co pozwoli nam rozpocząć produkcję satelitów o wartości ok. 1 - 4 mln USD za sztukę. Rozbudujemy też moce produkcyjne, dzięki czemu nasze zdolności wytwórcze wzrosną z 10 do przynajmniej 20 satelitów rocznie, wpłynie to także na segment komputerów kwantowych i UAV. Realizacja tych celów powinna pozytywnie wpłynąć na długoterminowe zwiększenie konkurencyjności naszej spółki i pozwolić nam uzyskać znaczącą pozycję na światowym rynku kosmicznym, z koncentracją na Europie Środkowej – mówi Grzegorz Brona, prezes spółki.

W 2021 r. firma miała 40 mln zł przychodów ogółem i 3 mln zł EBITDA.