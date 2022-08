Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Firma z branży budownictwa infrastrukturalnego przedstawiła wstępne wyniki za I półrocze 2022.

Przychody skonsolidowane spadły o 5,9 proc. do 462,2 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 119 proc. do 93,3 mln zł, a zysk netto potroił się do 65,2 mln zł.