W pierwszym pełnym roku działania sieci salonów gier na automatach oraz kasyna internetowego Totalizator Sportowy może przekazać do budżetu Państwa rekordowe ponad 1 mld zł z tytułu podatku od gier, poinformowała firma w komunikacie.

W kolejnym roku Totalizator spodziewa się jeszcze wyższej kwoty w związku z „dynamicznym rozwojem w nowych segmentach rynku”.

Dzięki nowelizacji ustawy o grach hazardowych Totalizator uruchomił sieć salonów gier na automatach oraz jedyne legalne kasyno online. Spółka udostępniła również sprzedaż gier liczbowych w Internecie, a także sprowadziła do Polski Eurojackpot.

– Jesteśmy w okresie największej i najszybszej transformacji w ponad 60-letniej historii spółki. Narzuciliśmy sobie bardzo ambitny plan, bo w dwa-trzy lata chcemy wypracować to, co firmom podobnym do naszej w innych krajach zajmowało od 5 do 7 lat. Dziś patrząc na wyniki jesteśmy dumni, że nam się to udaje – powiedział Olgierd Cieślik Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Zarząd Totalizatora Sportowego szacuje, że dzięki nowym gałęziom biznesu, z samego podatku od gier, spółka może przekazać do budżetu państwa w 2019 r. ponad 1 mld zł.

Do końca roku funkcjonować ma już około 200 salonów z automatami do gry. Nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadziła przepisy mające ograniczyć liczbę automatów. Zgodnie z prawem na terenie powiatu jeden automat może przypadać na 1000 mieszkańców.