Trafigura i Gunvor ostrzegają, że w Europie może brakować oleju napędowego

Jeremy Weir, prezes Trafigura Group zwrócił uwagę, że eksport ropy i produktów paliwowych z Rosji zmniejszył się o ok. 2-2,5 mln baryłek dziennie od początku inwazji na Ukrainę.

- To w znacznym stopniu wpłynie na ilość produktów w Europie. Rynek diesla jest skrajnie ciasny. Będzie jeszcze ciaśniejszy i prawdopodobnie doprowadzi to do wyczerpania zapasów – powiedział Weir podczas The Financial Times Commodities Global Summit we wtorek.

Bloomberg przywołuje dane firmy konsultingowej Energy Aspects, z których wynika, że zapasy oleju napędowego spadną w marcu do najniższego poziomu od 2018 roku. Eksperci zwracają uwagą, że w marcu zagrożony jest eksport ok. 500 tys. ton diesla z Rosji, co oznacza „dostawy fizyczne ciaśniejsze niż kiedykolwiek”.

Uczestniczący w tym samym wydarzeniu Torbjorn Tornqvist, szef Gunvor Group powiedział, że rosyjskie rafinerie ograniczają przerób ropy, co oznacza zagrożenie dla europejskiego rynku oleju napędowego.

- To globalny problem, ale dla Europy jest jeszcze większy z powodu niskich zapasów – zauważył.

Bloomberg zwraca uwagę, że paliwa są nadal dostarczane z Rosji do Europy, ale handel staje się coraz trudniejszy. Firmy przewozowe, banki i nabywcy stali się bardzo ostrożni w stosunku do dostaw energii z Rosji w związku z niepewnością wynikającą z sankcji nakładanych na ten kraj.