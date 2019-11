Trzeci Beta ETF debiutuje na GPW

Środa 27 listopada 2019 r. to dzień debiutu na warszawskiej giełdzie Beta ETF WiG20short, czyli funduszu ETF pozwalającego zarabiać na spadku indeksu WIG20.

Jest to zarazem trzeci fundusz indeksowy wprowadzony na rynek przez tandem Beta Securities i AgioFunds TFI. Pierwszy to Beta ETF WIG20TR naśladujący zachowanie indeksu WIG20 powiększonego o dywidendy. Na GPW zadebiutował w styczniu 2019 r. Osiem miesięcy później pojawił się fundusz o podobnej konstrukcji, ale związany z indeksem średnich spółek. To on jest rynkowym hitem. Ma już ponad 70 mln zł aktywów. Rosną one szybciej niż wartość indeksu.