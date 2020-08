TU Europa ochroni branżę fitness

Zakład ubezpieczy odpowiedzialność cywilną trenera personalnego korzystającego z aplikacji, w którą zainwestował Grzegorz Krychowiak.

Podioom to aplikacja mobilna dla trenerów personalnych i osób aktywnych fizycznie, której właścicielem jest start- -up o takiej samej nazwie. Podstawowa wersja aplikacji, która ułatwia trenerom dotarcie do podopiecznych, trafiła na rynek dwa lata temu jako pilotaż. Dotychczas zrealizowano za jej pośrednictwem 19 tys. treningów z udziałem 150 trenerów. W zeszłym roku w Podioom uwierzył Grzegorz Krychowiak, reprezentant Polski w piłce nożnej, który zainwestował w spółkę 750 tys. zł. Teraz partnerem biznesowym Podioom zostało również TU Europa, ubezpieczyciel, który specjalnie uszył dla spółki grupową polisę odpowiedzialności cywilnej trenera personalnego. To jednak dopiero początek.